Erdoğan'dan Son Dakika MHP İle İttifak Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclisteki grup toplantısının sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında af, ittifak ve öğrenci andı tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı ittifak açıklamasıyla ilgili olarak "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci andı tartışmalarıyla ilgili "İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız." açıklamasında bulundu.

Bekir Bozdağ ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem" diye konuştu. Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Cumhur ittifakına leke gelmesini istemeyiz. MHP de biz de kendi adaylarımızla meydanlarda olacağız" ifadelerini kullandı.

“Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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