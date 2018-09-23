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Erdoğan'dan Son Dakika Af Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Mahkumlara çıkarılması için hazırlanan af yasa tasarısı ile açıklama yapan Erdoğan '' devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir'' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Son Dakika Af Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Mahkumlara çıkarılması için hazırlanan af yasa tasarısı ile açıklama yapan Erdoğan '' devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir'' ifadelerini kullandı.

23 Eylül 2018 Pazar 16:06
Erdoğan'dan Son Dakika Af Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.  Mahkumlara çıkarılması için hazırlanan af yasa tasarısı ile açıklama yapan Erdoğan '' devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

''Konuyla ilgili açıklamalardan haberdar olduk. Bizim bu konudaki temel ilkemiz belli, temel ilkemiz şudur. Af konusu, eğer bir af devlete karşı işleniyorsa, devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Bir ailede, bir kişinin eşi, ailesi öldürülmüş, biz devlet olarak bunu affedebilir miyiz? Parasal suçlar, hırsızlık şu bu biz bunu affedebilir miyiz? Bu teklif gönderildiğinde, arkadaşlar bakarlar, üzerinde çalışırlar. Atılacak adım varsa atılır. Bunlar kişileri de ilgilendiren konular. Böyle 162 bin kişi, devlete karşı işlenmiş suç söz konusu değil dediler.'' ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.09.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan son dakika af açıklaması
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Ayse 58 dakika önce

Kader mahkumu diye adlandirilan zavallilara af çıkmalı....

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