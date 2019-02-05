Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Fiyatlara ayar çekme kararı aldık

Ak Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yatay mimariyle örnek yerleşim alanları kurulacağını belirterek "50-60 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok" eleştirisini yaptı. Türkiye'nin IMF defterini kapattığını ve bir daha açmayacağını söyleyen Erdoğan, İş Bankası ile ilgili olarak "Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil Hazine’ye tahsisi vardır. İş Bankası Hazine’nin malı olacaktır. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır." dedi. Gıda fiyatlarıyla ilgili de uyarı yapan Erdoğan, "Bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız." mesajını verdi. Son olarak Münbiç konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar önümüze konulan somut bir plan yok. Birkaç hafta içinde teröristler Münbiç’ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer" diye konuştu.

VATANDAŞ 'BİRAZ DAHA BAĞIR' DİYOR...



Vatandaş, bu marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor, bunlara bağırıp çağırdınız ama biraz daha bağırın diyor. Dün kabine toplantısında bunları konuştuk. Bazı çalışmalar geliştireceğiz. Ama buradan da yine söylüyorum. CHP ve avanesi başta olmak üzere Ağustos ayındaki sıkıntının ardından ellerini ovuşturarak ülkemizin yere düşmesini bekleyenler hüsrana uğramıştır.

Niye? Üreticiden tüketiciye kadar aradaki komisyonlar var ya vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok, bir iki üç dört beş. Her istasyonda bu fiyatlar artıyor. Herkes kârını alıyor. Bu işte çok farklı adımlar atmak suretiyle inşallah üreticiden çıktığında, üretici halinden alıp, tüketici haline gelen süreçte direkt aracı koymadan halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşımıza ulaştırmak gayreti içerisinde olacağız.



"FİYATLARA AYAR ÇEKME KARARI ALDIK"

Ben buradan söylüyorum. Aynı şey biberiydi, patlıcanıydı, domatesiydi, patates de her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Ben şimdi bir şey söyleyeyim, tanzim satışlar kurulmuştu. Belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları da atabiliriz, atacağız. Vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz.

Suriye’de Irak’ta, Libya’da haktan ve haklıdan yana olduk. Arakan’da, Türkistan’da Kırım’da haktan ve haklıdan yana olduk. Hamd olsun bu duruşu sergileyebilecek imkana, birliğe, askeri, ekonomik güce sahibiz.



Ülkemize yönelik her ekonomik hamlenin bize olduğu kadar karşımızdakilere de .çok ciddi maliyetleri çıkıyor. Tüm bu tartışmaların gerisinde çok daha büyük bir oyun ve hesaplar var. Suriye bu büyük dönüşümün en kritik yeridir. Suriye meselesini hayati bir yere oturtuyoruz. Türkiye’yi bu yeni emperyalist düzene boyun eğdirmeye çalışanlar taammüden ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Ülkeye yabancılaşmış olanlara sadece yazıklar olsun diyoruz. Şu anda Venezuela'da olanlar. Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle işbaşına gelmiş bir insanı nasıl burayı terk et git diyebilirsin. Hani demokrasi? Bu ne iştir? AB’nin de ne olduğu ortaya çıktı.



Bir taraftan demokrasi, sandık diyeceksiniz ondan sonra da cebren ve hile ile kalkıp hükümet devireceksiniz. Güçlünün haklı olduğu bir dünyayı biz kabullenmiyoruz. Haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz. Bu anlayışla yolumuza devam etmemiz lazım. Güçlülerin egemen olduğu yapı medeniyet anlayışımızın yapısı değildir. Türkiye, Suriye’nin toprak, siyasi bütünlüğüne saygılıdır. Yeni anayasa yağımı sürecini destekliyoruz. DEAŞ’a ve PKK, YPG’ye karşı çıkmamızın tek sebebi terör örgütleri olmasıdır. Meşruiyeti olan Suriyeli muhaliflerle oturup görüşüyor kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu Suriye’de terör örgütlerinin kaynaklarını kurutmak. Onun için Cudi’de varız, Kandil’de varız ve olacağız. Suriyeli kardeşlerimize huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız. Fırat’ın doğusu ve Münbiç Suriye gündemimizin en önemli konularıdır. ABD’nin bize verdiği sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Münbiç meselesi ortada bırakıldıkça rejimin bu bölgeye yönelik hevesi de kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye’nin güvencesinde kendi geleceklerine kendileri sahip çıkmak istiyor. Bize güveniyorlar bize. PKK, YPG’nin bölge halkına uyguladığı zulüm nedeniyle ülkemizdeki Suriyeliler evlerine dönemiyor. Askeri hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. ABD bize verdiği sözü tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

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