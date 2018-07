Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması : Atananlar Görevden Alınabilir!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika Turu öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle atamalar ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi.

BRIC Zirvesi öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atamalarla ilgili "Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Atanmış olanlar da görevden alınabilir. Başarılı olmaya mahkumuz." ifadelerini kullandı.

umhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendiren Erdoğan,"Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır.Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur, her an her şey olabilir. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur. dedi.

