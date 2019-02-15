Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Açıklaması!

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık bakanlığı tarafından alınacak personel alımı konusuna değindi. Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak olan hemşire, doktor, sağlık memuru alımı yapacağını , sağlık personeli sayısının arttırılacağını açıklayan Erdoğan bir televizyon kanalında sağlık bakanlığı personel alımı açıklaması bekleyen adayları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

HEMŞİRE, DOKTOR, SAĞLIK MEMURU ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere hemşire, doktor, sağlık memuru gibi kadrolara personel alımı yapılacağını, sağlık personeli sayısının ilerleyen zamanlarda arttırılacağını açıkladı. Canlı yayında konuşan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı personel alımı açıklaması bekleyen adayları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastaneleri konusunda yeni adımlar atıldığını, yakın zamanda 3 bin 600 yataklı Bilkent şehir hastanesinin de hizmete sunulacağını belirtti. Bakanlığın personel ihtiyacı olduğunu bildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık memuru, hemşire , ambulans şoförü gibi unvanlarda alımlar yapılacağını açıkladı. İlgili hastanelerin teknoloji ihtiyaçlarının da giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"ÇOK CİDDİ ELEMAN ALIMIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 binin üzerinde ambulansa sahibiz. Yatak kapasiteleri artacak. 3 Bin 600 yataklı bilkent şehir hastanesini açıyoruz. Vatandaşımızın çektiği çileler son bulsun istiyoruz. Ambulans servisleriyle ve her şeyiyle, doktor noktasındaki sayımızı daha da arttırmak, sağlık memuru, hemşire tüm bunlarda da sayıyı arttıracağız Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi burada çok ciddi bir eleman alımımız olacak. Bunlarla beraber de bu şehir hastanelerinde güçlü ekipmanlarla , güçlü ekiplerle , teknoloji olarak ileri bir teknoloji kullanılıyor. İstihdam ayrı, teknoloji ayrı. Bu konularda her şeyi tepeden tırnağa , nerelerde, ne tür aksama varsa bu adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

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