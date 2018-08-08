Erdoğan'dan Ordu Talimatı!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketi ile ilgili talimat verdi. Sel felaketinden kaynaklanan tüm zararlar devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Valisi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanından bilgi aldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '' Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm zararlarınız devletimiz tarafından karşılanacaktır'' açıklaması yaptı. Bölgede yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AFAD başkanı da eşlik etti. Hazırlanacak olan detaylı rapor sonrası bölge halkının yaraları sarılmaya çalışılacak.

Yarın bölgede incelemelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da bölgeye hareket edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a '' bütün imkanları seferber edin ve bölge halkının mağduriyetlerini giderin'' talimatı verdiği ajanslara yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

KPSSCAFE olarak sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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