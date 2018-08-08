Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan'dan Ordu Talimatı!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketi ile ilgili talimat verdi. Sel felaketinden kaynaklanan tüm zararlar devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Valisi  ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanından bilgi aldı. 

banner396

Erdoğan'dan Ordu Talimatı!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketi ile ilgili talimat verdi. Sel felaketinden kaynaklanan tüm zararlar devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Valisi  ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanından bilgi aldı. 

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:32
Erdoğan'dan Ordu Talimatı!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketi ile ilgili talimat verdi. Sel felaketinden kaynaklanan tüm zararlar devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Valisi  ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanından bilgi aldı. 

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '' Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm zararlarınız devletimiz tarafından karşılanacaktır'' açıklaması yaptı. Bölgede yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AFAD başkanı da eşlik etti. Hazırlanacak olan detaylı rapor sonrası bölge halkının yaraları sarılmaya çalışılacak.

Yarın bölgede incelemelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da bölgeye hareket edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a '' bütün imkanları seferber edin ve bölge halkının mağduriyetlerini giderin'' talimatı verdiği ajanslara yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

KPSSCAFE olarak sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.08.2018 23:46
Anahtar Kelimeler:
Sel FelaketiOrduErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'na Önemli Atamalar Yapıldı!..
İçişleri Bakanlığı'na Önemli Atamalar Yapıldı!..
Kılıçdaroğlu'nun İkizi MEB'de Önemli Görevli Atandı!..
Kılıçdaroğlu'nun İkizi MEB'de Önemli Görevli Atandı!..
2 günde bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu?
2 günde bedelli askerliğe kaç kişi başvurdu?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim