Erdoğan'dan önemli İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi gazetecilerin soruların yanıtladı. Rusya ile ilişkiler, Netanyahu ve yerel seçimlerle ilgili oldukça önemli açıklamalar yaptı. ‘Seçimlerin tamamında usulsüzlük var’ diyen Erdoğan ‘Aynısı ABD’de yapılmış olsa seçimler iptal edilirdi.’ dedi. İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile ilişkilerin önemli derecede geliştiğini vurgulayan Erdoğan ticaret hacminin 26 milyar Doları bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Daha büyük bir potansiyeli yakalayabileceklerini belirten Erdoğan ‘İş adamlarıyla Rusya’da bir araya geleceğiz. Ticaret hacmi daha da büyümeli. Bu yeterli değil. Türk ve Rus iş adamları orada bir araya gelecek ve Sayın Putin de iş adamlarımıza seslenecek.’ Dedi.

Netahyahu’ya Sert Cevap!

Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Her şey yasa dışıdır. BM'nin almış olduğu kararlara da aykırıdır. Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bugüne kadar hep bu adımları atmışlardır. Golan ile atılan adımlarda da Batı Şeria ile ilgili adımlarda da bunu görüyoruz. Amerika böyle bir adım atarken BM buna uymuş mudur? Hayır. Sadece aynı takım elbise ile çıkıp Amerika'da basın toplantısı yapmak suretiyle oldu bittiye getirmek istemeleri ve İsrail'deki yapılacak seçimden dolayı böyle bir adım atılması ve Ortadoğu'ya karanlık gelecek hazırlanması kabul edilebilecek bir şey değildir. Batı Şeria, Filistinlilerin topraklarıdır.

“İstanbul’daki Seçimlerin Neredeyse Tamamı Usulsüz!”

İstanbul'daki seçimin neredeyse bütünü usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı YSK'dır. YSK, özellikle tüm siyasi partileri sadece AK Parti'ye ait bir şey değil. Bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında hukuk çerçevesinde koruma mecburiyetimiz var. Ne diyor vatandaş 'benim hukukumu koru'. Biz burada organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz diyorlar. Ortada 320-330 bin civarında geçersiz oy var. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız bunun ötesinde bir şey var. Geçmişte Türkiye'de Yalova'da, Ağrı'da bunun örnekleri var. Dünyaya bakıyorsunuz bırakın itirazları Amerika'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz seçimin yenilenmesine gidiyor. Bazı eyaletlerde yüzde 2. Bu kadar az bir farkla seçimi kazanması halkı rahatlatmaz diye düşünüyor. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yoktur. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri ilçe seçim kurulu, il seçimi kurulu, YSK'dır. Bu itiraz mercileri biter bundan sonra çıkan sonuca başımız gözümüz üzerinde deriz. Sandıkta hırsızlıklar var. YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. Diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en iyi şekilde ortaya koyarız.

“Teşekkür etmenin nesi kötü?”

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bazen izliyoruz neden teşekkürler İstanbul yazıldı diyorlar. Bir seçim geçilmiş bu seçimin neticesinde İstanbul'daki adayımla birlikte İstanbul halkına teşekkür etmekten daha tabii ne olabilir. Aynı şeyi Bay Kemal adayı ile birlikte asabilir. Bütün mesele YSK'nın noktayı koyduğu o son andır. Bunlar bizi çok da rahatsız etmez. Karşı taraf ne kadar rahatsız oluyorsa da bizim İstanbul halkına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. 11 milyon oyunu kullanıyor o gün bütün hassasiyetiyle gönlünü veriyor. Buna muhalefet de teşekkür eder, biz de teşekkür ederiz.