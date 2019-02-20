Erdoğan'dan Öğretmen Ataması Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Etimesgut'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında 20 bin öğretmen ataması için müjde verdi!



"SİZLERE BİR MÜJDE VERECEĞİM: 20 BİN ATAMA"

2 farklı kuyruk vardır. Sizinkisi yokluk kuyruğuydu, bizimkisi varlık! Her şeyimiz var. Derdimiz vatandaşımız ucuza ürün sağlamak. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız için eğitim için hep öncelik verdik. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Daha güçlü bir geleceğe doğru yol alıyoruz.

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