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Erdoğan'dan Öğretmen Ataması Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Etimesgut'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında 20 bin öğretmen ataması için müjde verdi!

Erdoğan'dan Öğretmen Ataması Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Etimesgut'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında 20 bin öğretmen ataması için müjde verdi!

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
Erdoğan'dan Öğretmen Ataması Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Etimesgut'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında 20 bin öğretmen ataması için müjde verdi!
 

"SİZLERE BİR MÜJDE VERECEĞİM: 20 BİN ATAMA"

2 farklı kuyruk vardır. Sizinkisi yokluk kuyruğuydu, bizimkisi varlık! Her şeyimiz var. Derdimiz vatandaşımız ucuza ürün sağlamak. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız için eğitim için hep öncelik verdik. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Daha güçlü bir geleceğe doğru yol alıyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.02.2019 17:54
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan öğretmen ataması müjdesi
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müjdeymiş! 8 dakika önce

Bunun neresi müjde zaten 20 bin alınacağı biliniyordu. O kadar açık ve bekleyen varken 20 bin çok komik bi sayı. Özetle sana oy yok RECEP!

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