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Erdoğan'dan Öğrenci Bursu ve Kredi Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan Öğrenci Bursu ve Kredi Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'de açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:53
Erdoğan'dan Öğrenci Bursu ve Kredi Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversite sayısını 76'dan 206'ya çıkarıldığını anımsatarak şunları söyledi; ''Bazıları hala eleştiriyor, varsın eleştirsinler. Ama biz çok önemli bir eksiği giderdik. Üniversiteyi onların ayağına götürdük. Hani bir dostumun bir ifadesi var. "Oxford'u getirdik de gitmedik mi?" demişti. Biz de işte bunu yaptık. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği artırmamız lazım. Buna gayret etmemiz lazım. Yüksek öğrenim yurdu sayımız 190'dı. Biz bunu 776'ya çıkardık. Bütün yurt yatak kapasitemizi 182 binden 663 bine çıkardık.'' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ BURSLARI

Öğrenci harçları için sokaklarda eylem yapan gençlere de değinen Erdoğan '' Sokaklara dökülüp gösteriler yapanlar... Neydi bu? Harç. Biz kaldırdık ya, biz kaldırdık. Hem bu meselenin marjinal örgütler tarafından istismar edilmesinin önüne geçtik, hem de gençlerimizin ve ailelerinin omuzlarından önemli bir yükü almış olduk. Ama ne yaparsan yap. Bunlar bir gün geçiyor unutuluyor. Ama bunlar yapıldı bu ülkede. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs imkanlarını geliştirdik. 16 yıl önce 45 liracık burs kredi veriliyordu. Biz bunu şimdi şu anda Ocak ayından itibaren lisans öğrencilerinin eline 500 lira geçecek, yüksek lisans öğrencilerine 1000 lira verilecek, doktora öğrencilerine 1500 lira ödenmeye başlanacak'' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ KREDİSİ

Öğrencilerin illa burs diye diretmesine karşın şu açıklamaları yaptı; ''Gençlerimizde şöyle bir anlayış var, sizinle paylaşayım. Gerçeği söylemem lazım. "İlla burs" Ya niye burs? Bursun ödemesi yok, geri ödeme yapılmıyor. Be evladım, be kardeşim kredi aldığın zaman, faizsiz, iş bulmadan değil. Sigortalı işte yer aldıktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsunuz. Bu seni bedavacılığa alıştırmıyor. Ve böyle bir imkan var. Bu imkandan istifade ettiğin zaman, kimsenin kredi ve burs almaması mümkün değil.  Katsayı sorunu bunlardan biridir... Bunlardan biri de oğlum. Hep katsayı kurbanı olmuşlardır. Bu problemi kökten çözerek ülkenin tüm evlatlarının üniversiteye girebilmelerini biz sağladık. Aynı şekilde kılık kıyafet meselesini çözerek, üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine biz son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin hiçbir engelle karşılaşmamalarını garanti altına aldık.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan öğrenci bursu kredi açıklaması
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Ahmet 1 saat önce

Sayın Cumhurbaşkanı bunu en az 2 arabası 4 evi olan memur çocuklarına ya da zenginlere söylesen daha iyi olmaz mıydı? Zengin çocuğu burs alıyor fakir çocuğu kredi alıyor.

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Birisi 1 saat önce

E dayı oğlu üniversiteyi okuduk eyvAllah ta iş nerde iş üniversite mezunuyum tekstilde asgari ücretle çalışıyorum.gerçi onunlada geçirdiğimiz söylenemezse işte. Artık okumak para etmiyor. Hayata borç ve geriden geç kalmış bir şekilde başlıyorsun. İş kaygisida cabasi.

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