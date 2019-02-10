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Erdoğan'dan Müjde: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'dan Müjde: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

10 Şubat 2019 Pazar 13:29
Erdoğan'dan Müjde: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz.

* Temelini atmakta olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız.

* Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezi'ni demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler.

* İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır.

* Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihi 24 aydan 20 aya düşürüldü, yatırım bedeli 850 milyon liraya indirildi.

* Buradan şimdi bir müjde daha veriyorum. Rami Kışlası'nı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz.

* Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.02.2019 13:52
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Güzel 1 saat önce

Bak bu cidden güzel

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