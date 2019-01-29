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Erdoğan'dan Kadrolu 2 bin 400 İşçi Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'den yüzde 2,5'a düşürüleceğini müjdeleyen Erdoğan, Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin Soma'daki madenlerin işletmesini devralacağını ve burada çalışan 2 bin 400 işçinin kadrolu olarak çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan'dan Kadrolu 2 bin 400 İşçi Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'den yüzde 2,5'a düşürüleceğini müjdeleyen Erdoğan, Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin Soma'daki madenlerin işletmesini devralacağını ve burada çalışan 2 bin 400 işçinin kadrolu olarak çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 14:42
Erdoğan'dan Kadrolu 2 bin 400 İşçi Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'den yüzde 2,5'a düşürüleceğini müjdeleyen Erdoğan, Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin Soma'daki madenlerin işletmesini devralacağını ve burada çalışan 2 bin 400 işçinin kadrolu olarak çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Her fırsatta milletimizin hayatını kolaylaştıracak müjdelerimizi kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'a indiriyoruz.

Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır. Soma Işıklar bölgesindeki madenler, önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.

SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 17:11
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan kadrolu bin işçi müjdesi
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Malik 2 saat önce

İşçiye kadro var bir avuç sözleşmeli memura kadro yok bu nasıl iş .güçlü türkiyemize yakışmıyor devletin memuru kendini emanet hissetmemeli

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