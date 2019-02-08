Erdoğan'dan kadro isteyenlere sert tepki: Bizden bir şey beklemeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor. Kendisinden kadro isteyenlere kızan Erdoğan, "Biz KİT'lere kadroyu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider, siyasetçi değilim. Samimi olalım, dürüst olalım, bu toplantıyı da güzel bir şekilde çıkaralım" dedi.

Yerel seçim çalışmalarının startını Sivas'ta veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

— Sivas asırlar boyunca ticaretin sultan şehri oldu. O yüzden buraya sultan şehri deniyor. 31 Mart seçimleri çok önemli. Onun için rastgele ellere bu seçim bırakılamaz.

— Biz KİT'lere kadroyu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Toplantımızı provoke etmeyelim. Samimi olalım, dürüst olalım, bu toplantıyı da güzel bir şekilde çıkaralım.

— Ne diyorlar; domates, patlıcan, patetes, sivri biber… Düşünün bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Kalkıyor patetes, soğan, domates, bunlarla konuşuyorlar. Bizi George Hans bir yerlerden vurmak istiyor, bunlar da George Hans'a ön ayak oluyorlar. Birileri marketlerde yapıyorlarsa geçenlerde kabine toplantısında açıkladım. Gerekirse tanzim satışları belediyelerimiz eliyle kurarız, en ucuz ürünleri buraya getiririz.

— Muhsin kardeşimizin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar ederek Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyor. Neymiş; 'AK Parti adayını çekecekmiş.' Sakın bu yalanlara aldanmayın. Sıradan bir mahalle partisi değiliz, bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yürüten, dünyada nam salan AK Parti'yiz.

— Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele resim çektirip bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok.

'VATANIMIZA, BAYRAĞIMIZA, İSTİKLALİMİZE UZANAN HER ELİ KIRARIZ'

— 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız.

— Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da kırdık hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, yine veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı veririz. Türkiye'nin çıkarlarına karşı kurulan her tuzağı bozacağız.

— Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar 31 Mart'ta milletimizinden yine bir tokat yiyeceklerdir.

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