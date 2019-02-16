Erdoğan'dan İstihdam Seferberliği Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. İkinci 100 günlük eylem planında yer alan istihdam seferberliği konusuna da değindi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ BİZZAT TAKİP EDECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istihdam seferberliği konusunda "Odalar ve Borsalar Birliği'nden istihdam sözü aldık. Bu işi takip edeceğiz. Henüz bir adım atılmadı. Şu anda uygulamaya geçmesini bekliyorum. Bilemiyorum onlar da seçimi mi bekliyorlar. Oradan gelecek netice bizim için önemli. Bir taraftan yavaş yavaş turizm mevsimine göre gidiyoruz. Tüm hizmet sektörü ciddi bir inşallah patlama yaşayacak." ifadelerini kullandı.

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