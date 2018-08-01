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Erdoğan'dan İdam Açıklaması!..

Hakkari Yüksekova'da astsubay eşine doğum günü sürprizi yaptıktan sonra 11 aylık bebeği ile evine dönerken hain terör örgütünü yola yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan anne ve bebeğin Sivas'taki cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan İdam Açıklaması!..

Hakkari Yüksekova'da astsubay eşine doğum günü sürprizi yaptıktan sonra 11 aylık bebeği ile evine dönerken hain terör örgütünü yola yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan anne ve bebeğin Sivas'taki cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
Erdoğan'dan İdam Açıklaması!..

Hakkari Yüksekova'da astsubay eşine doğum günü sürprizi yaptıktan sonra 11 aylık bebeği ile evine dönerken hain terör örgütünü yola yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan anne ve bebeğin Sivas'taki cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Hakkari-Yüksekova'da hain teröristlerin önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya Sivas'ta son yolculuklarına uğurlandı. Törene onbinlerce vatandaşla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenza töreninde idama ilişkin açıklamarda bulundu; "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz parlamentoya geldiği zaman onaylamamak diye bir şey yok onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bu yaptıkları katliam ile bununun bedelini aynen ödemek durumundalar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındı" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin Sivas'taki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, terörle mücadaleye değinerek, "Bunların inine girdik, girmeye devam edeceğiz. Peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz  son terörsit kalıncaya kadar devam edecek. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz Parlamentoya geldiği zaman, Parlementodan geçtiği anda onaylamamak diye bir şey yok onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bunlar bu yaptıkları katliam ile bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır" dedi. 

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Son Güncelleme: 01.08.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
ErdoağanIdam Açıklaması
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