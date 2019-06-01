Erdoğan'dan Genel Af ve Ceza İndirimi Açıklaması! Genel Af Ne Zaman Çıkacak?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeme getirdiği genel af ve ceaz indirimi yasası gündemde yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama geldi.

Erdoğan genel af ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı olarak yaptığı açıklamasında "seçim sonrasını" işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel af ve ceza indirimi hakkında yaptığı açıklamasında;

Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayaküstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam.

Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur.

Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var.

İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." dedi.

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