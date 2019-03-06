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Erdoğan'dan gaf: Biz bu millete efendi olmaya geldik!

Siyasetçilerin gafları uzun yıllar konuşuluyor ve gündemi meşgul ediyor. Birçok gafa imza atan siyasetçilerin arasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Gafa imza atan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya geldik, hizmetkar olmaya değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan gaf: Biz bu millete efendi olmaya geldik!

Siyasetçilerin gafları uzun yıllar konuşuluyor ve gündemi meşgul ediyor. Birçok gafa imza atan siyasetçilerin arasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Gafa imza atan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya geldik, hizmetkar olmaya değil" ifadelerini kullandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 22:43
Erdoğan'dan gaf: Biz bu millete efendi olmaya geldik!

Siyasetçilerin gafları uzun yıllar konuşuluyor ve gündemi meşgul ediyor. Birçok gafa imza atan siyasetçilerin arasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Gafa imza atan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya geldik, hizmetkar olmaya değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler kapsamında Malatya'da vatandaşlara hitap etti.

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bir gafa imza attı.

Erdoğan konuşmasında "Biz milletimize efendi olmaya geldik, hizmetkar olmaya değil" ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdiği gafı farkeden Erdoğan, sonrasında "Hizmetkar olmaya geldik" dedi.

İşte Erdoğan'ın o anları;

Son Güncelleme: 07.03.2019 06:29
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Xxx 8 saat önce

Allah soyletiyor iste acaba akcomarlar nezaman uyancak ulke bolununcemi

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