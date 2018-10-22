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Erdoğan'dan Flaş Suriyeli Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında partisinin Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Flaş Suriyeli Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında partisinin Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık" ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:30
Erdoğan'dan Flaş Suriyeli Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında partisinin Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık" ifadelerini kullandı.

Kimilerine ülkemizde 5 milyon kimilerine göre ise 6 milyon Suriyeli yaşıyor. Göçmen İdaresi'nin rakamlarına göre Türkiye'de 81 ilde Suriyeli bulunuyor ve '' tahminlere göre 4 milyon Suriyeli ülkemizde misafir edilmektedir'' ifadeleri kullanılyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizdeki Suriyeli sayısını 3,5 milyon olarak duyurdu daha sonra düzeltti.

Partisinin düzenlediği etkinlikte konuşan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elekştirilerene de cevap verdi.

Erdoğan konuşmasında  ana muhalefet partisinin sandığa gölge düşürmek için her yolu deneyeceğini iddia ederek "Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak şunları söyledi: ''Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. Bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içindeyiz. Kardeşlerimize kapılarımızı açtık, 3.5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Sıkıntıları, sorunları olabilir. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık.'' ifadelerinn kullandı.

Cümlenin sonunda 3,5 milyon olarak duyurduğu Suriyeli sayısını ''toplamda 4 milyon'' diyerek düzeltti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.10.2018 16:16
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan flaş suriyeli açıklaması
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