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Erdoğan’dan flaş Bahçeli ve Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yerel seçimdeki olası ittifaka dair, "Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’dan flaş Bahçeli ve Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yerel seçimdeki olası ittifaka dair, "Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2018 Salı 07:46
Erdoğan’dan flaş Bahçeli ve Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile yerel seçimdeki olası ittifaka dair, "Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EKOTÜRK televizyon kanalında katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.

ERDOĞAN'DAN CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI 

Yerel seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile olası birlikteliğe yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak benim görevlendirdiğim arkadaşlar var, Sayın Devlet Bahçeli’nin görevlendirdiği arkadaşlar var, şu anda görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu arada bizim de Sayın Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacağımız adımlar var ama henüz somut olarak ‘şu şöyle olacak, bu böyle olacak’ diye bir şey yok. Temelini Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN EN BEĞENDİĞİ ŞEHİR

İstanbul’a olan özel ilgisinin anımsatılması üzerine dünyada farkı ülkelere yaptığı seyahatlerde kendisini etkileyen, kendisine lham veren şehirlerin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’a yaptığı ziyarete dikkat çekti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin tarihi konumuyla büyüleyen bir şehir olduğunu ve ortasından akan Tuna Nehri’nin İstanbul Boğazı gibi şehri ikiye ayırdığını söyleyen Erdoğan, “Bütün eserler tarih kokuyor, böyle bir özelliği var, onu da ciddi manada korumanın gayreti içerisindeler. Bu bakımdan gerçekten Budapeşte beğendiğim, sevdiğim şehirlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.10.2018 09:37
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