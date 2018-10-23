Erdoğan'dan Flaş Af, EYT ve Andımız Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar, mahkumlara af yasa tasarısı ve öğrenci andı ile ilgili açıklamalar yapan Erdoğan ittifak konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Cumhur ittifakı zeminini hazırlayan milletimizin kendisidir. Yeni yönetim sisteminin inşaası gibi temel konularda aynı çizgilerde olmak her konuda birlikte hareket etmeyi gerektirmiyor. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, öğrenci andı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor.'' ifadelerini kullandı.

AF TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği af yasası ile ilgili olarak ''Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızdan dahi geçirmeyiz. Temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir ama kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine devlet sahip değildir.Eğer adalet mülkün temeliyse o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak zorundayız. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de mücadele ettik torbacılarla da mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.'' açıklaması yaptı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR



Son günlerde gündemden düşmeyen ve daha önce ülke ekonomisine ciddi rakam külfeti getireceğini iddia eden Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili ''Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde de karşımıza devletin kaldıramayacağı bir yükün faturası ortaya çıktı. Bunun dışında bizim ne kimseyi ne de bir kurumu kişi olarak hedef olarak almamız mümkün değildir. '' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ ANDI VE TÜRKÇÜLÜK

Erdoğan, Danıştay'ın öğrenci andı yeniden okutulsun kararına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu:

''Danıştay öğrenci andından yetki aşımı yaparak maalesef bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu karar bir takım eski alışkanlıkların maalesef sürdüğünü gösteriyor. Türkiye’nin hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bir takım eski hastalıkların bünyemizde yaşadığını gösteriyor.



Bize göre milletimizin en büyük en etkili andı İstiklal Marşı’mızdır. İstiklal Marşı dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

Bu tür tartışmalar günlük siyasetin ötesinde sembolik anlamı olan hususlardır. Türküm! Türküm ben, ama şunu söyleyeyim ben Türkçü değilim, ırkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Her etnik unsur kendi unsuru ile iftihar edebilir.



Şimdi sizin Türkçülük yapma hakkınız var. Ama öbür tarafta siz böyle yaptığınız zaman da benim Kürt vatandaşımızın diğer tarafta Kürtçülük yapma hakkı doğar. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz.



Sembolik unsurlarımızın hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim rabiamız işte tam da bunu kapsamaktadır. Ne diyoruz biz tek millet… Türkiye’de ne kadar unsur varsa hepsini tek millette topluyoruz. Ve ikinci tek bayrak derken istiklalimizi alameti farikası olan bir değerimizi vurguluyoruz. Tek vatan derken her bir karış toprağın hepimize ait olduğunu vurguluyoruz. Tek devlet derken maziden atiye uzanan son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadığımızı belirtiyoruz." ifadelerine yer verdi.