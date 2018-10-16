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Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifiyle ilgili, "Maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifiyle ilgili, "Maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2018 Salı 15:58
Erdoğan'dan Flaş Af Açıklaması!

Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifiyle ilgili, "Maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım'' dedi.

''Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz. Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

AF YASASI ÇIKACAK MI?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı ile MHP kurmayları tarafından hazırlanan af teklifi ile ilgili ''Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Bu yönde talimat verdim'' ifadelerini kullandı. Uzmanlar ve gündemi değerlendirenler Erdoğan'ın af yasasını meclise getirerek çözüme kavuşturacağını düşünüyor ancak MHP'nin teklifi tamamıyle kabul edilmeyecek. Üzerinde değişiklikle yapılarak meclise gelecek. 

Erdoğan daha önceleri, devlete karşı işlenmiş suçları devlet affedebilir ama kişilere karşı, vatandaşımıza karşı işlenen suçları devlet affedemez, affetmez'' ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 16.10.2018 18:29
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erdoğan dan flaş af açıklaması
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