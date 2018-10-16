Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yaptığı açıklamada, "Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir" ifadelerini kullandı.

'ERKEN EMEKLİLİĞİ TASVİP ETMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken emeklilikle, "Emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş olarak üç ayrı hususa bakılması gerekiyor. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyor, uygun görmüyoruz fakat siyasette bu yol her zaman için açıktır" şeklinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili hazırlanan yasa tekliflerine dikkat çekerek, konunun siyasi partiler ve mensup milletvekilleri tarafından siyasi ranta dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Ak Parti Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"1999'da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992'de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020'de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir."

'EMEKLİLİK SİSTEMİMİZ İÇLER ACISI'

"​Emeklilik sistemimiz içler acısı" şeklinde açıklama yapan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) denilen gruba giren, 6.3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan, 1.3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar Türk Lirası. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar Türk Lirasını buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum" ifadesini kullandı.

ERKEN EMEKLİLİK İSTEYENLER VE FIRSATÇILAR TÜREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım" şeklinde konuştu.

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