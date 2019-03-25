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Erdoğan’dan Dikkat Çekici Anket Açıklaması!

Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anketlerde değil, meydanlarda tutuyoruz. Halkımın sofralarına oturuyorum. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum.

Erdoğan’dan Dikkat Çekici Anket Açıklaması!

Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anketlerde değil, meydanlarda tutuyoruz. Halkımın sofralarına oturuyorum. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:27
Erdoğan’dan Dikkat Çekici Anket Açıklaması!

Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anketlerde değil, meydanlarda tutuyoruz. Halkımın sofralarına oturuyorum. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum.

Bazı kamuoyu araştırmaları siparişle yapılıyor. Telefonla, sosyal medyadan yapılan, yüz yüze yapılan anketler var. Tümüne baktığımızda çelişkiler görüyoruz. Oranların farklı olduğunu görüyoruz. Eski seçim kampanyalarının havası yok. En ideali, meydanların dili ne söylüyor.

Bu insanlar niye gelsin ya meydanlara?

Geliyorlarsa ya size inanıyor, geliyorlardır. Şikayetleri de vardır. 1 milyon 600 bin kişi geliyorsa Cumhur İttifakı liderlerini seviyor onun için geliyordur. Adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Adaylarımızı belirlemede bu zamana kadarki yanlışlar ortada, onları ortaya koymuşuz. Bu yanlışları minimize edip, çok daha vasıflı adayları adayımız olarak gösterdik, onlarla seçimlere giriyoruz.

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