Erdoğan'dan Danıştay'a Andımız Tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Danıştay Sempozyumu'nda Danıştay'ın andımız kararına tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili yaptığı konuşmada "Beş yılda ant ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'te neredeydiniz? 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? 2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"ndaki yaptığı konuşmanın öne çıkan satırları şöyle:

"Bu sempozyum sadece Danıştay'ın 150. yılını kutladığımız bir zamanı kapsamıyor. Türkiye uzun yıllar milli iradeyi esir alan vesayetçi yapısından kurtulmuş, gerçek demokrasiye geçiş konusunda tarihi bir adım atmıştır. Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi devam edemez.

ÇİFT BAŞLILIK DEĞİL ÇOK BAŞLILIK

Bazı uygulamalar görüyorum ki çift başlılık değil hatta çok başlılığa giden bir süreç var ve bazı kavramların tanımında zorlanıyorum. Bugünkü kavramda da özellikle başlık çok çok güzel. Şura-yı Devlet anlamı çok güze içeriği ile muhteşem danıştay o da başka. Bu işten iyi anlayanlar ortak Şura-yı Devlet nedir danıştay nedir inanın içinden çıkamazlar. Şura-yı Devlet devletin danışması ya da danıştığı organ.

DANIŞTAY AĞIRDAN ALIYOR

İzmir Limanı'nın ihalesini yapıyoruz Danıştay'da ihalesi 2 yıl bekliyor sonunda burayı alacak kişi vazgeçiyor, biz kaybediyoruz. 1 milyar doların bedelini bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu bana Danıştay neyle izah edecek? Danıştay maalesef ağırdan aldığı zaman kim hesabını soracak? Bu bir tane örnek. Başka örnekler yok mu? Var. Böyle bir toplantıda böyle bir şeyin içine girmek istemem.

YENİ SİSTEMDE GÜÇLER AYRILIĞI TESİS EDİLMİŞTİR

Siyasi istikrarı garantiye alan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk defa güçler ayrılığı tam olarak tesis edilmiştir. Yargının hakemlik vasfını yerine getirmesi yargının çizdiği iki kavrama sadık kalmasıyla mümkün olabilir. Kararlarını verirken bağımsızlık yerine FETÖ elebaşlarının emirlerine göre hakaret edenler ülkeyi yıkıma sürükledi. İstiklal harbinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da milletimiz le devletimiz işgal hareketini püskürtmüştür.

YASA KOYUCU GİBİ HAREKET ETMEK DOĞRU DEĞİL

ukukun üstünlüğü esas alan devlette yargı hakem vasfındadır. Hukuk devletinin etkin ve hızlı işleyen milletin vicdanını rahatlatan kararlara imza atan bir yargı sistemidir. Yargı yetkilerini aşmamaya özen göstermeli. Yasa koyucu gibi hareket etmek asla doğru değildir.

Yargı yetkilerini aşmamaya özen göstermeli. Yasa koyucu gibi hareket etmek asla doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini hazırlamadan önce biz kalkıp Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili de Danıştay'dan izin alacak, müsade alacaksak. O zaman ben bu makamda durmayayım. Çekeyim gideyim. Kusura bakmayın da benim yanımda hukukçusu var, medeni hukukçusu var.