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Erdoğan'dan çok sert sözler: Ahlaksız, Terbiyesiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında konuştu. Almanya ziyaretindeki yaşanan protestoya değinen Erdoğan, 'Merkel ile basın toplantımızı provoke etmek isteyen bir terbiyesiz çıktı, bir ahlaksız çıktı. Fakat Alman sivil polisi bunu paketleyip dışarı attı.' ifadelerini kullandı. Yeni bütçenin iki hafta sonra Meclis'e gönderileceğini söyleyen Erdoğan, '1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız.' şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan çok sert sözler: Ahlaksız, Terbiyesiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında konuştu. Almanya ziyaretindeki yaşanan protestoya değinen Erdoğan, 'Merkel ile basın toplantımızı provoke etmek isteyen bir terbiyesiz çıktı, bir ahlaksız çıktı. Fakat Alman sivil polisi bunu paketleyip dışarı attı.' ifadelerini kullandı. Yeni bütçenin iki hafta sonra Meclis'e gönderileceğini söyleyen Erdoğan, '1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız.' şeklinde açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 13:50
Erdoğan'dan çok sert sözler: Ahlaksız, Terbiyesiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle;

Geçtiğimiz cuma günü büyük bir deprem ve tsunami yaşayan Endonezyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hala ulaşılamayan yerler olduğu ifade ediliyor. Allah'tan rahmet diliyorum.

İLK BÜTÇE İKİ HAFTA SONRA TBMM'DE

414 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. İkinci grupta ise kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Yeni yönetim sistemine göre, hazırladığımız ilk bütçeyi de iki hafta sonra Türkiye Büyük Millet Meclis'ne gönderiyoruz. Yeni bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyacağız.

STOKÇULARA AÇIK VE NET UYARI

Açık ve net söylüyorum. Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın.

ALMANYA'DAKİ PROTESTOYA DA DEĞİNDİ

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin mensupları ve onları destekleyen kimi Alman çevreler, ziyaretimi sabote etmek istediler. Merkel ile basın toplantımızı provoke etmek isteyen bir terbiyesiz çıktı, bir ahlaksız çıktı. Ancak Alman sivil polisi bunu paketleyip dışarı attı. Alman değil sözde Türk'tü. Kimin yamağı olduğunu da söylemeye gerek yoktu. Bu teşebbüslerin hepsi de gerek Alman, gerek bizim kararlı duruşumuz sayesinde boşa çıktı.

'ZABITAYA ŞİKAYET EDİN'

Gerçekten alışılmadık görülmedik bir şekilde ürünlerinde fiyat farklılıkları varsa hemen zabıtalara iletin. Belediye başkanlarına da sesleniyorum, zabıtalarımızı bu konuda hassas olmaya teşvik edin. Stoklar varsa, stoklarınızı basmak devlet olarak bizim görevimizdir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.10.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan çok sert sözler ahlaksız terbiyesiz
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