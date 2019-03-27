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Erdoğan’dan Büyük Müjde! Destek Tutarları Zamlanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Van’da düzenlenen mitingde büyük müjde geldi! Hayvancılıkla uğraşanlara verilen destek tutarlarına zam müjdesi veren Erdoğan’ın açıklamaları haberimizde!

Erdoğan’dan Büyük Müjde! Destek Tutarları Zamlanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Van’da düzenlenen mitingde büyük müjde geldi! Hayvancılıkla uğraşanlara verilen destek tutarlarına zam müjdesi veren Erdoğan’ın açıklamaları haberimizde!

27 Mart 2019 Çarşamba 08:32
Erdoğan’dan Büyük Müjde! Destek Tutarları Zamlanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Van’da düzenlenen mitingde büyük müjde geldi! Hayvancılıkla uğraşanlara verilen destek tutarlarına zam müjdesi veren Erdoğan’ın açıklamaları haberimizde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van’da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Ülkede hayvancılıkla ilgili büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, küçükbaş hayvan sayısını arttırmak istediklerini ve bu nedenle teşviklerin de arttırılacağını vurguladı. Yeni bir destek programı başlatacaklarını söyleyen Erdoğan şunları ekledi:

“Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız.

Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz."

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