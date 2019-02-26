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Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlikte yeni düzenleme ilgili, ''Bu konuyla ilgili olarak şu seçim öncesi bu işi kanunu çıkarmaktı. Tabii yoğunluklar sebebiyle çalışmalarda bazı pürüzler nedeniyle yetiştiremedik. Şu anda bitti, taslak adeta bir tasarı noktasına geldi diyebiliriz. '' dedi

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlikte yeni düzenleme ilgili, ''Bu konuyla ilgili olarak şu seçim öncesi bu işi kanunu çıkarmaktı. Tabii yoğunluklar sebebiyle çalışmalarda bazı pürüzler nedeniyle yetiştiremedik. Şu anda bitti, taslak adeta bir tasarı noktasına geldi diyebiliriz. '' dedi

26 Şubat 2019 Salı 22:44
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlikte yeni düzenleme ilgili, ''Bu konuyla ilgili olarak şu seçim öncesi bu işi kanunu çıkarmaktı. Tabii yoğunluklar sebebiyle çalışmalarda bazı pürüzler nedeniyle yetiştiremedik. Şu anda bitti, taslak adeta bir tasarı noktasına geldi diyebiliriz. '' dedi.

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME

Bu konuyla ilgili olarak şu seçim öncesi bu işi kanunu çıkarmaktı. Tabii yoğunluklar sebebiyle çalışmalarda bazı pürüzler nedeniyle yetiştiremedik. Şu anda bitti, taslak adeta bir tasarı noktasına geldi diyebiliriz.

''BEDELLİ DAİMİ OLARAK VAR''

Bunun üzerinde seçim sonrası duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeden bu sorunu ortadan gidereceğiz. Bedelli bedelsiz, hep bu sorulurdu. Bedelli daimi olarak var.

Ve bunun da euro, tl, yuriçi yurt dışı böyle bir şey de yok. İki taraf da aynı bedeli ödemek suretiyle yapma imkanı yakalayacak. 6 ay 12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bir de savunma bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca, kendisi de bunu anlatacak. Seçim sonrası Meclis tekrar açıldığında ilk işlerimizden birisi olacaktır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.02.2019 23:51
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