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Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan Adnan Oktar operasyonu ile ilgili ilk kez konuştu. 'Ben Üsküdar'da otururken komşumdu, ahlaksız bir adamdı' diyerek Adnan Oktar hakkındaki düşüncelerini de paylaşmış oldu.

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Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan Adnan Oktar operasyonu ile ilgili ilk kez konuştu. 'Ben Üsküdar'da otururken komşumdu, ahlaksız bir adamdı' diyerek Adnan Oktar hakkındaki düşüncelerini de paylaşmış oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:24
Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan Adnan Oktar operasyonu ile ilgili ilk kez konuştu. 'Ben Üsküdar'da otururken komşumdu, ahlaksız bir adamdı' diyerek Adnan Oktar hakkındaki düşüncelerini de paylaşmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için çok sert açıklamalar yaptı:  "Üsküdar'da oturduğumda komşumdu. Şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil" ifadelerini kullandı.

Kamu oyunca Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar'ı isim zikretmeden "Ahlaksız adam" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Adnan Oktar örgütü arasındaki benzerliklerin olduğuna da dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın Afrika ziyaretindeyken gazetecilere verdiği röportajdaki ilgili bölüm;

"İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 18:49
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAdnan Oktar
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Sln 3 saat önce

Cok dogru söylemis Cumhurbaskanımiz

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