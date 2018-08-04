Erdoğan'dan ABD'ye Misilleme: Talimat Veriyorum İki Bakanın Mal Varlıklarına El Konulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde öenmli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde öenmli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABS'nin yaptırım kararıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum" dedi ve ekledi: Amerikalı iki bakanın varsa Türkiye'deki mal varlıklarına el konulacak''

Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Şunu da çok açık ve net ortaya koymalıyım: Benim İçişleri ve Adalet Bakanı'mı Brunson'la ilgili Amerika'daki mal varlıklarıyla el koyuyoruz mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir ama kalkıp da Amerika'da herhangi bir mal varlığına sahip olmayan Bakanlarımla ilgili böyle bir yaklaşımı asla kabul etmem mümkün değil. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak. İki Amerikalı bakanın mal varlığı donduruldu. Sayın Trump'a bunu söyledim. Dışişleri Bakanım onların Dışişleri bakanına da söyledi. Siz ortaklarınıza bu tür bir yaklaşım içerisinde olursanız biz sizleri nasıl tanımlayacağız. Türkiye böyle bir yaklaşımla terbiye edilemez. Bu siyonist bir yaklaşımdır olayın aslı budur.