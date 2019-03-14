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Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında "3600 ek göstergeyi çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında "3600 ek göstergeyi çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:40
Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında "3600 ek göstergeyi çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Bugün resmi açılışını yapmak üzre bir araya geldiğimiz Ankara Bilkent Şehir Hastanemizin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan tüm personelimize başarılar diliyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı… Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını da tebrik ediyorum.

Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı, yılın bir günü değil her gün baş tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir. Ama sağlık konusu herhalde bu listenin en tepesinde yer alır. Buna rağmen sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur. Saldıranlar, aslında doğrudan kendi canlarına, kendi canları kadar kıymet verdikleri yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller.

Bu açıklamaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında ek gösterge hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında 3600 ek göstergeyi çözüyor olduklarını ifade ederek seçimlerden sonra ele alacaklarını belirtti.

Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de ek gösterge meselesini çözeceğimizi burada tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Sağlık hizmetinde emeği katkısı olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Son Güncelleme: 14.03.2019 19:55
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