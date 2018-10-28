Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı: Türkiye Cumhuriyeti’ni İlelebet Payidar Kılmak İçin Var Gücümüzle Çalışmayı Sürdüreceğiz

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

banner396

Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı: Türkiye Cumhuriyeti’ni İlelebet Payidar Kılmak İçin Var Gücümüzle Çalışmayı Sürdüreceğiz

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2018 Pazar 18:39
Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı: Türkiye Cumhuriyeti’ni İlelebet Payidar Kılmak İçin Var Gücümüzle Çalışmayı Sürdüreceğiz

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“İSTİKLAL HARBİ’NİN KAZANILMASINA ÖNCÜLÜK EDEN TÜM KAHRAMANLARIMIZI TAZİMLE YÂD EDİYORUM”

Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ve bu gurur gününü Türkiye ile paylaşan tüm dostların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi’nin kazanılmasına ve yeni devletin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanları tazimle yâd ettiğini belirtti.

İlk Meclis’ten bugüne kadar, millî iradenin temsilcisi olarak Türkiye’nin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerine de şükranlarını sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerinin ve vatandaşların aziz hatıralarının, milletin hafızasında ve devletin kimliğinde daima yaşayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK YOLCULUĞUMUZU 2023 HEDEFLERİMİZLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

İstanbul’daki yeni havalimanının da bu ışıklardan biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihî süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Malazgirt’ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta devam eden zaferlerimizden, Suriye’deki insani duruşumuza kadar her gelişme, milletimizin asil duruşunun sembolleridir. Türkiye’nin her başarısı, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor.”

“HİÇBİR OYUNUN BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Bu sebeple Türkiye’nin, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu hâlde, insani yardımlar konusunda millî gelire göre ilk sırada bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan, insani sorumluluklarını bihakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur” diye ekledi.

Tarihe, mazlumlara sırtını dönene değil, evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefinin bu millete yettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

95. yıl dönümüne ulaşılan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini yineleyerek mesajını tamamladı.

Kaynaklar; tcbb.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.10.2018 19:10
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan ekim mesajı türkiye cumhuriyeti ni ilelebet payidar kılmak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
841 Bin Asgari Ücretlinin Maaşı Halılara Yatırıldı
841 Bin Asgari Ücretlinin Maaşı Halılara Yatırıldı
Kamudaki Taşeron İşçilerin Durumu Ne Olacak?
Kamudaki Taşeron İşçilerin Durumu Ne Olacak?
'Memuriyete Girişte Güvenlik Soruşturması Yapılmasın'
'Memuriyete Girişte Güvenlik Soruşturması Yapılmasın'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim