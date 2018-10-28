Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı: Türkiye Cumhuriyeti’ni İlelebet Payidar Kılmak İçin Var Gücümüzle Çalışmayı Sürdüreceğiz

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“İSTİKLAL HARBİ’NİN KAZANILMASINA ÖNCÜLÜK EDEN TÜM KAHRAMANLARIMIZI TAZİMLE YÂD EDİYORUM”

Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ve bu gurur gününü Türkiye ile paylaşan tüm dostların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi’nin kazanılmasına ve yeni devletin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanları tazimle yâd ettiğini belirtti.

İlk Meclis’ten bugüne kadar, millî iradenin temsilcisi olarak Türkiye’nin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerine de şükranlarını sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerinin ve vatandaşların aziz hatıralarının, milletin hafızasında ve devletin kimliğinde daima yaşayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK YOLCULUĞUMUZU 2023 HEDEFLERİMİZLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

İstanbul’daki yeni havalimanının da bu ışıklardan biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihî süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Malazgirt’ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta devam eden zaferlerimizden, Suriye’deki insani duruşumuza kadar her gelişme, milletimizin asil duruşunun sembolleridir. Türkiye’nin her başarısı, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor.”

“HİÇBİR OYUNUN BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Bu sebeple Türkiye’nin, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu hâlde, insani yardımlar konusunda millî gelire göre ilk sırada bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan, insani sorumluluklarını bihakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur” diye ekledi.

Tarihe, mazlumlara sırtını dönene değil, evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefinin bu millete yettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

95. yıl dönümüne ulaşılan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini yineleyerek mesajını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” #29Ekimhttps://t.co/f2tPiVxYcE pic.twitter.com/xfV2IHjqA0 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 28 Ekim 2018

Kaynaklar; tcbb.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA