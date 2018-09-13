Erdoğan'dan 200 Gün Talimatı : Halkın Taleplerini Karşılayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1. ve 2. 100 günlük icraat planı bütün detaylarıyla görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle millet bahçeleri, enerji alanında atılacak adımlar ve savunma projelerinin planlanan zamanda tamamlanıp bitirilmesi için bazı bakanlara ve bakanlıklara talimat verdi. Bakanlardan 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde halkın taleplerine kayıtsız kalmamalarını ve halka dokunan projelere ağırlık verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeleri yakından takip ettiğini de dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Erdoğan’ın tüm bakanların katılımıyla kasım ayında açıklayacağı ikinci 100 günlük eylem planında, ekonomiye yönelik atılacak adımların ve yerel seçimlere dönük kısa vadede hayata geçirilecek icraatların ağırlıklı olarak yer alacağı belirtiliyor.

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