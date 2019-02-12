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Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında bölgedeki bir millet kıraathanesinde ders çalışan gençleri de ziyaret etti.

Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında bölgedeki bir millet kıraathanesinde ders çalışan gençleri de ziyaret etti.

12 Şubat 2019 Salı 22:07
Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında bölgedeki bir  millet kıraathanesinde ders çalışan gençleri de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitelikli elemana iş kesinlikle var. Nitelikli olmayanda sıkıntı var. Bizim öyle şehirlerimiz var ki eleman bulamıyorlar. Örneğin Gaziantep. Kayseri de aynı şekilde, eleman bulamıyorlar. Böyle Türkiye'de birçok şehirlerimiz var." dedi. Öğretmen atamalarıyla ilgili MEB'in 20 bin öğretmen ataması yapacağını söyleyen Erdoğan, tüm meselenin nitelik olduğunu söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

 

Son Güncelleme: 13.02.2019 11:04
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Ayşe 1 gün önce

20 bin alım yapacağını değil yaptığını söylüyor bahsi geçen konuşmada !!!

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Çiğdem 1 gün önce

Gaziantep mı abi ben vAllahi billahi 3 yıldan beri işsizim Gaziantep te dev sanayi var ama hiç bir yerde alım yok reisin bundan haberi nerde olacak ki

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Hulya 23 saat önce

Torpille o kadar nitelikli elemanlarla doldurdunuz ki kurumları sığırdan geçilmiyor...

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Mağdur 1 gün önce

Niye devletin hangi kurumunda nitelikli eleman var ki ? Daha gecen gun okuduk bakan akrabası sınavda kainat sonuncusu olup yuksek lisansı kazanmis o kisinin kendine hayri yok

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İsa 1 gün önce

Alım???
Gaziantep,
Kayseri!??
Farklı gezegende olsalar bunlar!.
Torpil olmayan yerde iş te olmaz alım da olmaz.

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Zeliha Bostancı 1 gün önce

Nitelikli elemandan kastınız nedir acaba ? Demek ki üniversite mezunu olmakta yetmiyor bu memlekette( !)

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Mustafa 1 gün önce

Nitelikli eleman yeni mezunlardan beklenmesi tuhaf

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Elif 1 gün önce

Gerçekten mesele nitelikli eleman mi yoksa liyakatsiz alımlar mi . Söyleyecek o kadar çok şey var ki...Eleman alimlariniz batsin yerin dibine. Dayısı olanlar ilahi adaleti hiç düşünmüyor.

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