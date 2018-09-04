erdoğan a yeni danışman

Prof. Dr. Yasin Aktay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de yaptığı danışmanlık görevi ile görevlendirildi.

AK Parti Genel Başkan danışmanlığına atanan Prof.Dr. Yasin Aktay, dış ilişkiler konusunda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

Prof. Dr. Yasin Aktay, daha önce AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Yasin Aktay daha önce ''Türk diye bir ırk yoktur'' ifadeleri ile gündeme gelmiş ve her kesimden tepki toplamıştı.

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