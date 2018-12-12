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Erdoğan'a Sürpriz Teklif: Bizim İstanbul Adayımız Olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oldukça ilginç bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevini çok iyi yaptığını belirterek " keşke bizim İstanbul adayımız olsa..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a Sürpriz Teklif: Bizim İstanbul Adayımız Olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oldukça ilginç bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevini çok iyi yaptığını belirterek " keşke bizim İstanbul adayımız olsa..." ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:14
Erdoğan'a Sürpriz Teklif: Bizim İstanbul Adayımız Olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan oldukça ilginç bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevini çok iyi yaptığını belirterek " keşke bizim İstanbul adayımız olsa..." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde işini iyi yaptığını ve hakkını verdiğini belirterek, “Keşke, diyoruz… ‘Tayyip Bey’ cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa” ifadesini kullandı.

“Çünkü o işi iyi yapıyordu. Hakkını veriyordu. Bizim ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilikte başarılıydı. Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti” diyen Karamollaoğlu, Erdoğan'ı Osmanlı sadrazamlarından Mithat Paşa'ya benzeterek şöyle devam etti:

"Tarihçiler Midhat Paşa’yı anlatırken hep şunu söylerler: Midhat Osmanlı’nın çok iyi bir valisiydi, ne zaman ki sadrazamlığa getirildi, hem Osmanlı’ya yazık edildi, hem de iyi bir vali kaybedildi.

Biz milletimizi; Tayyip Bey’in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz. Şimdi bakıyorum, kendi partisinin kirliliğinden o kadar şikayetçi ve seçimler yaklaştıkça o kadar tedirgin ki… Milli Görüş gömleğinin kıymetini belki şimdi anlıyordur.

Bakın Saadet Parti'si Allah’a şükür, Merhum Erbakan hocamızın elinde dikilen o gömleği bir gün olsun çıkarmadı. O gömleğe tek bir leke bile sürdürmemeye özen gösteriyor.

Kendi adaylarımızı belirlerken Tayyip Bey’in yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Ranta, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaşmış arkadaşlarımız yok. Hepsi hizmet sevdalısı, hepsi pırıl pırıl, genç, dinamik ve cebinden önce şehrini düşünen kişiler."

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
Anahtar Kelimeler:
erdoğan a sürpriz teklif bizim istanbul adayımız olsun
Yorumlar
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Türkiye 5 gün önce

Saçmalamakta nirvanaya ulaşmış...

Tebrikler

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sdsdsd 4 gün önce

saçmalamada yüksek lisans yapmak bu olsa gerek

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Oğuz 4 gün önce

Sayın karamollaoglu siz sivas belediye başkanıyken madımak olaylarına niye engel olamadınız sebebi ne idi şimdi kalkmış bir partinin başında ülkeyi yönetmeye oynuyorsunuz

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