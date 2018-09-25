Erdoğan'a ölüm tehdidi!

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör faaliyetlerine devam eden ve ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığına devam ediyor.

Bölgedeki terörist grupların sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, Amerika Birleşik Devletlerinin kontrolündeki terör örgütünün yeni hedefini açık bir şekilde ortaya koydu. Fotoğrafta, yüzleri kapalı, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristlerin bir duvarın arkasında sıralandığı görülüyor.

Önlerinde bulunan duvarda ise, İngilizce olarak "Erdoğan'ı öldür" Almanca olarak da "Faşizme ölüm" yazıyor. Aynı tehditler, Türkçe olarak da duvara yazılırken, duvardaki başka bir detay dah dikkatlerden kaçmıyor.

Teröristlerin yazdığı "Berlin'i yak! 28-29/9" mesajı, bu tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Eylül 2018 ile 29 Eylül 2018 tarihlerinde yapacağı Almanya ziyareti için yaptıklarını ortaya koyuyor. Almanya PKK'yı terör örgütü listesinde tutsa da, teröristlerin bu ülkede rahatça örgütlenebildiği ve sokak eylemleri düzenleyebildiği biliniyor. Almanya sokaklarında birçok Türk vatandaşı PKK sempatizanı Almanlar tarafından saldırıya uğruyor.

Kaynaklar; Mynet

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