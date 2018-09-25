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Erdoğan'a ölüm tehdidi!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından binlerce TIR silah ve cephaneyle donatılan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı hain ve bölücü terörisler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay sonunda gerçekleştireceği Almanya ziyareti öncesi ülkedeki destekçilerine çağrı yaparak "Berlin'i yak, Erdoğan'ı öldür" mesajı gönderdi. Fotoğraflı mesaj, ABD ve YPG'nin terör estirdiği Suriye'nin kuzeyinden gönderildiği tespit edildi.

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Erdoğan'a ölüm tehdidi!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından binlerce TIR silah ve cephaneyle donatılan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı hain ve bölücü terörisler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay sonunda gerçekleştireceği Almanya ziyareti öncesi ülkedeki destekçilerine çağrı yaparak "Berlin'i yak, Erdoğan'ı öldür" mesajı gönderdi. Fotoğraflı mesaj, ABD ve YPG'nin terör estirdiği Suriye'nin kuzeyinden gönderildiği tespit edildi.

25 Eylül 2018 Salı 13:34
Erdoğan'a ölüm tehdidi!

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör faaliyetlerine devam eden ve ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığına devam ediyor.

Bölgedeki terörist grupların sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, Amerika Birleşik Devletlerinin kontrolündeki terör örgütünün yeni hedefini açık bir şekilde ortaya koydu. Fotoğrafta, yüzleri kapalı, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristlerin bir duvarın arkasında sıralandığı görülüyor.

Önlerinde bulunan duvarda ise, İngilizce olarak "Erdoğan'ı öldür" Almanca olarak da "Faşizme ölüm" yazıyor. Aynı tehditler, Türkçe olarak da duvara yazılırken, duvardaki başka bir detay dah dikkatlerden kaçmıyor.

Teröristlerin yazdığı "Berlin'i yak! 28-29/9" mesajı, bu tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Eylül 2018 ile 29 Eylül 2018 tarihlerinde yapacağı Almanya ziyareti için yaptıklarını ortaya koyuyor. Almanya PKK'yı terör örgütü listesinde tutsa da, teröristlerin bu ülkede rahatça örgütlenebildiği ve sokak eylemleri düzenleyebildiği biliniyor. Almanya sokaklarında birçok Türk vatandaşı PKK sempatizanı Almanlar tarafından saldırıya uğruyor.

Kaynaklar; Mynet

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Son Güncelleme: 25.09.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
erdoğan a ölüm tehdidi
Yorumlar
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Murat KAYA 3 saat önce

Asıl bunlara ölüm durmayın öldürün bu lanet terorleri.

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Mine Karaman 2 saat önce

Siz onu b*k öldürürsünüz. Anca köpekler gibi havlarsınız. Kendinize bile hayrınız yok

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Emre Nari 1 saat önce

Havlayan köpek ısırmaz.

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Murattt 1 saat önce

Sadece böyle sosyal medyadan tehdit yapacak kadar kaybolup gidiyorsunuz it süruleri TÜRK’LERİN gücünü göreceksiniz

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Dadaş Ahmet TiKİCİ 1 saat önce

Hoş ulan köpekler siz kimsiniz
ERDOĞAN'IN ayak bastığı yerler e sizin hayalleriniz bile ulaşamaz
Hodri meydan.
Bordo bereli ekip bu yazımı oluyorsa onlara sesleniyorum
Her zaman yaptığınız gibi yapın ve şerefsizlere asla ve kat'a fırsat vermeyin

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Erhan 1 saat önce

Erdogani sevmeye bilirim ancak ite kopege bir TURK dunyaya bedel sozunun icraatini gosterebiliriz

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