''Erdoğan'a gizli ordu yetkisi''

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Erdoğan'ın yasayla bir tür “gizli ordu” kurmak istediğini belirtti.

Can Ataklı, bugünkü "İki füze sistemi arasındaki fark" başlıklı yazısında, yeni askerlik sistemini değerlendirerek, "Benim tahminim, bir takım gizli operasyonlar için direkt saraya bağlı gizli bir ordunun kurulduğudur." iddiasında bulundu.

"Demek ki Erdoğan, yasayla bir tür “gizli ordu” kurmak istiyor." diyen Can Ataklı yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

Bunlar öyle gönüllüler olacaklar ki, hiç bilmediğimiz operasyonları bizzat Erdoğan'ın emriyle gönüllü olarak yapacaklar ve zaten birer asker gibi çalıştıkları için de askerlikten muaf tutulacaklar.

Tabii bir “adam kayırma” olarak da düşünebiliriz.

Erdoğan'ın “Bu benim için gönüllü bir iş yaptı. Bu nedenle artık askerlik yapmasına gerek yok” diyeceği kişilerin hem ne yaptıklarını bilemeyeceğiz hem de askerlik yapmamalarına göz yummak zorunda kalacağız.

Ama bana kalırsa, bu çok ahlak dışı olacağı için benim tahminim, bir takım gizli operasyonlar için direkt saraya bağlı gizli bir ordunun kurulduğudur.

Bu ordunun kime karşı ne gibi operasyonlara katılacağı ve sonuçlarından kimin sorumlu olacağını ise şu anda öğrenmemiz galiba pek mümkün değil.

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