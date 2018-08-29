Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki kötü gidişata ve ekonomik kriz olduğuna vurgu yaparak "Basiretsiz bir yönetim Türkiye'ye hakim olmuş durumda" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetimin tablosunu da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi." şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda "Gittiğiniz her yerde Erdoğan'a bunları sorun" diyen Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 9 soru yöneltti.

Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında Erdoğan'a yönelttiği 9 soru şöyle;

Erdoğan 9 soru soruyorum:

Soru 1: ‘Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle. Samandan mercimeğe bütün tarım ürünlerini ithal et’ diyen dış güçler miydi?

Soru 2: ‘Yandaşlarına Türkiye’nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver. Daha çok kazansınlar’ diyen dış güçler miydi?

Soru 3: ‘Yandaşlarına verdiğin ihalelere dolarla gelir garantisi ver’ diyen dış güçler miydi?

Soru 4: ‘Yandaşlarının sözleşme değeri 123 milyar dolar olan projelerine devleti kefil et’ diyen dış güçler miydi?

Soru 5: ‘Dövizle borçlanma imkanı olmayan şirketlerin dövizle borçlanmalarına izin ver’ diyen dış güçler miydi?

Soru 6 :’Türkiye’yi Londra’daki bir avuç tefeciye teslim et’ diyen dış güçler miydi?

Soru 7: ‘Merkez bankasına müdahale et. Bağımsız kurumların bağımsızlıklarını sonlandır. Her şeyi sen belirle’ diyen dış güçler miydi

Soru 8: ‘Borç alan emir alır diyordun’, memleketi bu hale getirmek için emir veren dış güçleri açıklayacak mısın?

Soru 9: Borç almak için Katar’ın kapısını çalmaya ve yalvarmaya başladın. Şimdi Katar’dan mı emir alacaksın?

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