Erdoğan ve Bahçeli Görüştü, Gündemde Mahkumlara Af Var mıydı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Külliye'de çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Bedelli Askerlik Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden MHP'nin büyük desteği ile kolayca geçmesinin ardından gözler Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerinin arefesinde gündeme getirdiği Mahkumlara Af konusuna çevrildi. Milyonlarca mahkum ve makum ailesi Bahçeli'den gelen Af açıklaması ile umutlanmış ancak umutlarını 24 Haziran seçimlerinden sonraya bırakmak zorunda kalmıştı.

24 Haziran Seçimlerinden galibiyetle çıkan Cumhur İttiffakının iki önemli ismi Erdoğan ve Bahçeli'nin devleti ve milleti ilgilendiren konularda fikir birliğine varıyor olması Bahçeli'nin Erdoğan'ı af konusunda ikna edeceğini işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri'nin Külliye'deki görüşmesi saat 13:00'da başlayıp 40 dakika kadar sürdü.

Mahkumlar ve mahkum aileleri görüşmenin ardından yapılacak açıklamalara odaklandı. Bazı Ak Partili ve MHP'li siyasetçilerin ''Bedelli Tamam Sırada Af Var'' dediği Meclis kulislerinde konuşuluyor.

Görüşmede MHP liderinin gündeme af konusunu getirmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Erdoğan af konusuna karşı olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin kameralara yansıyan görüntüleri şöyle;