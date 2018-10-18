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Erdoğan uyuyakaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldovya ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında uyuya kaldı. Erdoğan'ın uyuklama anı kameralara yansıdı.

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Erdoğan uyuyakaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldovya ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında uyuya kaldı. Erdoğan'ın uyuklama anı kameralara yansıdı.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:04
Erdoğan uyuyakaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldovya ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında uyuya kaldı. Erdoğan'ın uyuklama anı kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında uyuya kaldı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu dün öğle saatlerinde Moldova'ya geldi.

64 yaşına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste düzenlediği seyahatler ve görüşme trafiğinden sonra yorgun düştü. Cumhurbaşkanı, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte yaptığı basın toplantısı sırasında uyuyakaldı.

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