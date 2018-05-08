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Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e üstü kapalı şekilde yüklendi.

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Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e üstü kapalı şekilde yüklendi.

08 Mayıs 2018 Salı 13:06
Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e üstü kapalı göndermede bulundu.

Grup toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül hakkında üstü kapalı şekilde şu ifadeleri kullandı:

Dün birlikte yürüdüğünüz arkadaşlarınızın yarın rotayı nereye çevireceklerini bilemezsiniz. Ne zamanki yollar çatallaştır o zaman hep milletimize baktık. Kendilerine farklı hedefler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez.

Hesabımız halkadır, hakkadır, bu da böyle biline. Bizim tek derdimiz milletin geleceğine huzurla, umutla bakabilmesini sağlamaktı. Terör güdümündeki parti ve kuruluşlar gibi hiç bir zaman iki yüzlü ve iki dilli olmadık. Geçtiğimiz 7 yılda Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri rejimin kendisi bile sağlayamamıştır.

24 Haziran'daki erken seçim için takvim artık işliyor. Cumhurbaşkanlığı için adaylar belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakının adayı olarak şahsımı aday gösterdi. İttifak protokolümüz YSK'ya teslim edildi. Her parti kendi adayını belirleme hakkına sahiptir.Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı tanıtırkenki hali konuya bakışını gösteriyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAbdullah GülHaberRecep Tayyip Erdoğan
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