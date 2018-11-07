Erdoğan Toplam Sağlık Çalışanı Sayısını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verin. Bu konuyu kritik ve önemli görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle;

"Sağlık, üzerine hassasiyetle durduğumuz en çok yatırım yaptığımız ve hamd olsun güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor. Özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Parası çıkışmadığı için özel ya da devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliriz.

Devlet hastaneleri kırk yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Hastanelerde hizmet değil tam bir sefalet görüntüsü vardı. Biz çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Kırk yamalı bohça gibi faaliyet gösteren hastaneleri 3 başlığa indirdik. Özel hastaneler için bir fark ücreti ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam ocaklara ateş düşüren şekilde değil. Toplam yatak sayısını 240 bine, doktor sayısını 231 bine, toplam sağlık çalışanı sayısını 928 bine yükselttik. Hastaların güneydoğu doğuda kızaklarla çekildiği dönemler vardı. Biz paletli ambulanslarla hastalarımızı taşır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ARALIK'TA AÇILIYOR

"Şehir hastanelerini sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi olarak görüyorum. 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Ankara’da Bilkent’teki şehir hastanesini Aralık ayı sonu açacağız Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız had safhada. Sağlık bilimlerini kurma sebebimiz de budur. Sağlık alanında başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor. Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne sahibiz. Uluslararası camiadan ortak üretime girebilecek marka firmaları Türkiye’ye davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar var. Bilim ve iş insanlarımızı gerektiği şekilde desteklememiz lazım. Bu desteğe hazırız." dedi.

"İKAZ EDİYORUM"

"Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu kritik ve önemli görüyorum." açıklamalarında bulundu.

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