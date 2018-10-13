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Erdoğan: Takip Edilen Bir Ülke Olmak Zorundayız

Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, bulunduğu konum itibariyle küçük düşünerek, içe kapanarak, ‘küçük olsun ama benim olsun’ anlayışıyla yoluna devam edemez. Standartlara uyan değil standartları belirleyen; bilgiyi tüketen değil, üreten; takip eden değil, takip edilen bir ülke olmak zorundayız” dedi.

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Erdoğan: Takip Edilen Bir Ülke Olmak Zorundayız

Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, bulunduğu konum itibariyle küçük düşünerek, içe kapanarak, ‘küçük olsun ama benim olsun’ anlayışıyla yoluna devam edemez. Standartlara uyan değil standartları belirleyen; bilgiyi tüketen değil, üreten; takip eden değil, takip edilen bir ülke olmak zorundayız” dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:39
Erdoğan: Takip Edilen Bir Ülke Olmak Zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: “Üniversitelerin destek olmadığı, öncülük etmediği bir kalkınma hamlesinin hedefine ulaşması mümkün değildir. Halktan kopuk, şehrinden kopuk, ülkenin ve milletin dertlerinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur. Kayserimizin göz bebeği Erciyes Üniversitesi, bu noktada rüştünü ve başarısını ispat etmiş müstesna bir kurumdur. Üniversitemiz, yıllardır akademik çalışmaları yanında Kayseri’nin ekonomik ve sosyal hayatına da damga vuruyor. Üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği yerlerden biri Kayseri’dir.”

“TÜRKİYE’NİN TÜM RENKLERİ, TÜM ZENGİNLİKLERİ ÜNİVERSİTELERİMİZDE OLMALIDIR”

“Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde de tek tipçiliğe karşıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “81 milyonluk bir ülke olarak toplumsal farklılıklarımızın üniversitelerimize yansımasına bu açıdan çok büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin tüm renkleri, tüm zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. Diğer türlü üniversitelerimizin akademik başarı skalasında yükselmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, bulunduğu konum itibariyle küçük düşünerek, içe kapanarak, ‘küçük olsun ama benim olsun’ anlayışıyla yoluna devam edemez. Standartlara uyan değil standartları belirleyen; bilgiyi tüketen değil, üreten; takip eden değil, takip edilen bir ülke olmak zorundayız. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmede, devlet ve millet olarak bize güç verecek, destek olacak müesseselerin başında üniversiteler geliyor” dedi.

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Son Güncelleme: 13.10.2018 20:54
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erdoğan takip edilen ülke olmak zorundayız
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