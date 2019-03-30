Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mutlaka çözeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

— Ekonominin patronu benim, kabinem, ekonomiyi biz yönetiyoruz, belediye başkanları değil.

— Bu bir beka seçimidir.

— Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle.

— Bunların seçim listeleri Kandil'de hazırlanıyor.

— Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş.

— Ya siz benim milletimi patates, domates, biberle mi aldatacaksınız. Ya benim milletim Çanakkale geçilmez derken bir tas çorbaya talim etmiştir.

— Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?

— Suriye meselesini seçimlerden sonra sahada çözeceğiz.

— Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız.