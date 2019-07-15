Erdoğan: Ruhlarını iblise satan müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte hitabına, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum" diyerek başladı.

'O GECE BURASI İKİ ANI TESPİT ETTİ'



Erdoğan, "Bizler inanıyoruz ki şehitler, peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Burası anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesinde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim.' dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu.

Fakat biz bir şeye inanıyorduk; 'Korkmayın Allah bizimle beraberdir.' O gece 16 saat süren o süreçte, şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde. Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde... Basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey elhamdülillah yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum".

'DAHA ÖNCEKİ DARBELERDE MECLİS BİNASI FİİLEN HEDEF ALINMADI'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Capetown'dan İslamabat'a, Kudüs'ten Mogadişu'ya bütün dünyanın dört bir köşesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlara, soydaşlara, bütün dost ve kardeşlere selamlarını gönderdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli Mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar geldiler ama Meclis'e saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah, 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir".

'O MÜPTEZELLER TÜRKİYE'Yİ ELE GEÇİREMEYECEKLER'



Hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir terör örgütünün birliği, beraberliği, kardeşliği asla bozamayacağını ifade eden Erdoğan, "Öyleyse ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler" diye konuştu.

O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar, kalpleri nasıl bütünleştirdiyse, bundan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, şehitlerin hiçbirini unutmayacaklarını ifade etti.

İstanbul'a Ankara'dan geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını da bombalayıp, yıkmışlardı. Orada da on binler beraber katıldık. Onlar, Emniyet Müdürlüğü binamızı yıkarak, sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz, muhteşem bir Emniyet Müdürlüğü binası yaparak, onların kolunu kanadını kırdık. Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter ama kesilen kol yerine gelmez" ifadesini kullandı.

15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'u, 63 yaşındaki Ümit Güder'i unutmayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Darbecilerin başındaki haini, gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok'u, İlhan Varank'ı, Halil Kantarcı'yı unutmayacağız. Emniyet teşkilatımızın her biri, diğerinden kıymetli 63 mensubunu unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten, çoğunun salaları son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hıyabandan geçip semt-i canana vardı onlar / Cennet vatandan fidevs-i alaya erdi onlar / Kimi onbeşlik fidan, kimi asırlık çınardı / Sela-yı şerifle Kur'an'ı öptü onlar / Bezm-i Elest'te kesişmişti yolları / Bir takdir-i ilahiyle yollara düştü onlar / Dediler "altı da bir üstü de birdir yerin" / Şerbet-i şehadeti bir lahzada içti onlar / O gül yüzlerinde güller açmıştı / Ola ki bu-ı nebiye mazhar oldu onlar." dizelerini okudu.

Bu milletin yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tuttuğunu, bundan sonra da öyle olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de, yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Açılış öncesi hocalarımızı dinledik ve Kur'an-ı Kerim'den tamamıyla şehitlerimizi, şehitlerimizle birlikte onlara Rabbimizin müjdelerini o ayetlerde dinledik. Bunlarla birlikte, hamdolsun geleceğin müjdelerini aldık. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın".

Bu vesile ile bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diyorum".

'BU MİLLETİ KİMSE KÖLE YAPAMAZ'



Erdoğan, "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz" dedi.

Erdoğan, "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir. Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE SALDIRMAK İSTEYENLERE KARŞI S-400’LER EN GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 sistemleri hakkında ''Doğu Akdeniz, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. İçinden geçtiğimiz dönemin geleceği şekillendireceğini görmeyenlere diyecek bir şeyimiz olmaz. S-400’leri aldık mı? 8 uçak geldi diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar yapamazlar nereye koyacaklar? Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Takvim işiyor mu? İnşallah Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş alçak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz durduk. Ve bu bir taarruz sistemi değildir bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Rusya ile birlikte bunu ortak yatırım olarak yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı.

'TİLKİ UZANAMADIĞI ÜZÜME KORUK DERMİŞ'

Muhalefete eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunların durumu bu. Türkiye’nin gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir. Milletimizin uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadelelerle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir” diye konuştu.

'BU UÇAKLAR, HELİKOPTERLER FISTIK, LEBLEBİ Mİ DAĞITIYOR?



Ekonomiye yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, “Ne diyorlar ‘ekonomi battı’. Buradan milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok, nankör bunlar. Şu anda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veriyor Türkiye. Bu mermiler, kurşunlar, uçaklar, helikopterler fıstık leblebi mi dağıtıyor. Bunların hepsi para değil mi. Bunlar ekonomiden harcanmıyor mu buralara. Biz bütün bunlarla terörün belini şu anda kırdık kırıyoruz. İnlerine girdik inlerine. Bak Pençe 1 harekatını yaptık, şimdi Pençe 2 harekatın yapıyoruz. Milletimizin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG-PYD hepsi ile aynı mücadele sürüyor. Bunlar bedava olmuyor, bir karşılığı var. Bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler ve destek verenler ne diyor ‘madem böyle yapmayın’. Yapmayalım da canımızdan daha mı kıymetli. Milletimizin refahını, huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için bu süreci devam ettiriyoruz. 15 Temmuz bize sadece o karanlık geceyi değil, milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür” şeklinde konuştu.



ERDOĞAN, HAVALİMANINDAN HELİKOPTERLE AYRILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikten ayrıldı. Havalimanından helikopterle ayrılan Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması bekleniyor.