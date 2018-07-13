Erdoğan Rabia İşaretli Fotoğrafını O Mesajla Paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, eski TBMM binasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ndeki konuşması sırasında çekilen fotoğrafına yer verdi. Bu fotoğrafta Rabia işareti yaptığı görülen Erdoğan, paylaşımını "Hakimiyet milletindir" notuyla yayımladı.
Başkan Erdoğan'ın Rabia işareti yaptığı sırada çekilen fotoğrafta, kürsünün hemen arkasındaki "Hakimiyet milletindir" yazısı da dikkati çekti.
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