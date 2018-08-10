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Erdoğan : Onların Doları Varsa Bizim de Allah'ımız Var!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretleri kapsamında Rize'ye gitti. Burada yaptığı konuşmada sırada 5.50 seviyesini aşan dolar kurundaki yükselişe dair "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan : Onların Doları Varsa Bizim de Allah'ımız Var!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretleri kapsamında Rize'ye gitti. Burada yaptığı konuşmada sırada 5.50 seviyesini aşan dolar kurundaki yükselişe dair "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" açıklamasında bulundu.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:21
Erdoğan : Onların Doları Varsa Bizim de Allah'ımız Var!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretleri kapsamında Rize'ye gitti. Burada yaptığı konuşmada sırada 5.50 seviyesini aşan dolar kurundaki yükselişe dair "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

“Çok çalışacağız, çok koşacağız ve inşallah ülkemizi 81 vilayeti ile imar etmenin gayreti içinde olacağız” diyen Erdoğan “Şunu bilin bugün dünden daha iyi, yarın da bugünden daha iyi olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz, daha iyi olacağız. İnşallah sizlere sabırlar diliyorum, gayret diliyorum ve çok çalışacağız, çok koşacağız. inşallah 2023’e farklı gireceğiz. Benim buna imanım var, inancım var. 24 Haziran’da siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah Cumartesi günü saat 15.’de Rize’de halka hitap edeceğiz. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere dua edin. Ben de sizlere dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 10:20
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRizeDolar
Yorumlar
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cesaret 3 saat önce

Helal sana Başkanım

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Muhammet Güler 3 saat önce

BAZI INSANLAR ICIN SEREF DUNYALARA BEDELDIR. BAZI INSANLAR ICIN SEREF BIR KAGIT PARCASI DEGERINDEDIR. REIS SEN SEREFINI DUNYALARA DEGISMEDIGIN ICIN CARESIZ BIRAKMAYA CALISIYORLAR. GECMISTEKI BAZI YONETICILER SEREFLERINI BUNLARIN BUGUN TEHDIT UNSURU YAPTIGI UCBES KAGIDA SATTILAR. BUGUN TUM DERTLERI BU. SEREFI SATIN ALMAK VE BU SEKILDE ULKEYI ESKISI GIBI YONETMEK.

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Endişeli gözler 3 saat önce

Bu duruma karşı söylenen sözler samimiyetten uzak ve endişe vericidir.Bundan daha endişe verici olan ise KPSS haberlerinin altını yorumlarla dolduran halkım ,kendi yöneticisini eleştirmekten korkan , geleceğe yönelik umudunu kaybetmiş olmasıdır. Geçmiş olsun Türkiyem başın sağ olsun gençlik...

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Yusuf 3 saat önce

Allah herkesin Allahıdır sadece senin Allahın tek değil üstelik Allah her insana akıl ve düşünebilme kaabiliyeti vermiş ülkeyi doğru düzgün yönetebilseydin dolar euro böyle yükselmezdi.

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XL 3 saat önce

Aynn. Harca harca bitmez artık. o. My god.

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Barış Aydın 16 dakika önce

Eleştiren arkadaşlara şunu söylemek istiyorum ekonomi 2 yıl önceyle bugün arasında devasa farklılık göstermedi. Dövizin bu hareketlerinin ekonomik nedenlerden olmadığını görebilirsiniz. Evanjelist amerikan politikasına boyun eğmeyen türkiye cumhuriyetini gururla desteklemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tarz spekülatif hamlelerle ülkeyi dize getirmeye çalışıyorlar. Buna aldanırsak ülkemize kötülük etmiş oluruz. Hedef Tayyip Erdoğan değil takdir edersiniz ki hedef Türkiye Cumhuriyeti.

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