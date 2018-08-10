Erdoğan : Onların Doları Varsa Bizim de Allah'ımız Var!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretleri kapsamında Rize'ye gitti. Burada yaptığı konuşmada sırada 5.50 seviyesini aşan dolar kurundaki yükselişe dair "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

“Çok çalışacağız, çok koşacağız ve inşallah ülkemizi 81 vilayeti ile imar etmenin gayreti içinde olacağız” diyen Erdoğan “Şunu bilin bugün dünden daha iyi, yarın da bugünden daha iyi olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz, daha iyi olacağız. İnşallah sizlere sabırlar diliyorum, gayret diliyorum ve çok çalışacağız, çok koşacağız. inşallah 2023’e farklı gireceğiz. Benim buna imanım var, inancım var. 24 Haziran’da siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah Cumartesi günü saat 15.’de Rize’de halka hitap edeceğiz. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere dua edin. Ben de sizlere dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

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