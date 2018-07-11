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Erdoğan O İki İsmi Kabineye Almak İstedi Ama..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada eski bakanlardan iki ismi kabineye almak istediğini söyledi.

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Erdoğan O İki İsmi Kabineye Almak İstedi Ama..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada eski bakanlardan iki ismi kabineye almak istediğini söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:11
Erdoğan O İki İsmi Kabineye Almak İstedi Ama..

Başkan Erdoğan, iki ismi kabineye alamadı.

Yeni dönemde vekiller arasından kabineye çok az ismin alınacağına yer verilmişti. Açıklanan kabinede ise 4 ismin kendine kabinede yer bulduğu görüldü. Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya ile Jülide Sarıeroğlu'nu da kabineye almak istediğini, ancak parlamentodan kabineye çok fazla ismi çekmemek adına bu isimleri kabineye almadığını söyledi. 

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'mız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir, kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Aslında ben onu en son İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Sesrıc 'de Genel Sekreterliğe direktör olarak teklif ettim. Ama kabine gündeme gelince biz bundan vazgeçelim dedik.

Ben Fatma Betül Sayan Kaya Hanım'dan, Jülide Sarıeroğlu'ndan da çok memnundum; ama parlamentodan kabineye çok fazla isim çekmeyelim istedik.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto'nun başında idi. Amerika'da eğitim yaptı, Spor Toto'da bize çok ciddi katkıları oldu. Bakanlıkta da başarı olacağına inanıyorum.

Ulaştırma Bakanımız Cahit Turan daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış, özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Jülide SarıeroğluSon DakikaFatma Betül Sayan KayaErdoğan
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