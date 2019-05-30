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Erdoğan, Mübaşir, İKM ve Adalet Personeli ile Bir Araya Geldi!

Yargı çalışanlarıyla iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz" dedi.

Erdoğan, Mübaşir, İKM ve Adalet Personeli ile Bir Araya Geldi!

Yargı çalışanlarıyla iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:00
Erdoğan, Mübaşir, İKM ve Adalet Personeli ile Bir Araya Geldi!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir.

- Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

- Şimdiye kadar hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı.

- Türkiye'ye şaşı bakanlar, yeni dönemin dinamiklerini anlamakta zorlanıyorlar.

- Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Aşılmaz denen nice engeli aşmış bugünlere gelmiş bir milletiz.

- (Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.

- Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.

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