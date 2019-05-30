Erdoğan, Mübaşir, İKM ve Adalet Personeli ile Bir Araya Geldi!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir.

- Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

- Şimdiye kadar hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı.

- Türkiye'ye şaşı bakanlar, yeni dönemin dinamiklerini anlamakta zorlanıyorlar.

- Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Aşılmaz denen nice engeli aşmış bugünlere gelmiş bir milletiz.

- (Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.

- Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.

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