Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Münbiç ile ilgili açıklamalar yaptı. Terör örgütü mensuplarının hendekler kazdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "mezarlarını hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Afrin'i özgürlüğüne kavuşturduğumuz gibi Münbiç'i, Aynel Arab'ı, Telabyad'ı ve Suriye'nin kuzeyinde kalan diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle;

''İnsanlık tarihine yön vermiş, tüm dünyanın gözlerini diktiği stratejik bir bölgede yer alıyoruz. Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşı'mızın kıtalarına ilham veren bu ruhla, bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık. İnşallah ebediyete kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada özgürce yaşamay devam edeceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine izin vermeyeceğiz.

Biz bugünlere daha ömrünün baharındayken ya şehit ol ya gazi diyerek Çanakkale, diğer cephelere gönderilen kahramanlarımızın fedakarlığı ile geldik. Biz bu zamana gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek geldik.

MEZARLARINI KAZIYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i Aynel Arab'ı Telabyad'ı Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZIN NİŞANESİ BAYRAĞIMIZIN İNMESİNE MÜSAADE ETMEDİK”

Konuşmasında, Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış, insanlık tarihine yön vermiş, tüm dünyanın gözlerini diktiği, son derece stratejik bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1071 Malazgirt Zaferiyle kendimize ebedi vatan kıldığımız bu toprakları, bin yıldır, önce Allah’ın yardımı, sonra da canından vazgeçen ancak cananı bildiği yurdundan vazgeçmeyen milletimizin dirayetiyle muhafaza ediyoruz. Tarih boyunca her türlü saldırıya ve ihanete rağmen medeniyetimizin timsali ezanlarımızın susmasına, bağımsızlığımızın nişanesi bayrağımızın inmesine müsaade etmedik” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANINI YÜZDE 65’LERE ÇIKARDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin caydırıcılığını en üst seviyeye taşımadan bulunduğu bölgede barış ve emniyet içinde yaşamasının mümkün olmadığını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler bu anlayışla son 16 yılda savunma sanayimizi tahkim etmek için çok büyük adımlar attık. Göreve geldiğimizde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranımızı yüzde 65’lere çıkardık. 2002 yılında yüksek dışa bağımlılık oranıyla 66 savunma projesi yürütülmekte iken, bugün yürütülen proje sayısı 618’e ulaştı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatanımızın bekasına, milletimizin can güvenliğine kast eden yapıları artık ülkemiz sınırları içinde karşılamıyor, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Nitekim bu çabalarımız sayesinde hem bölücü terör örgütüne katılanların sayısının, hem de teröristlerin eylem kapasitelerinin ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Bir dönem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bazı ilçelerimizin sokaklarını işgale yeltenen teröristlerden hâlâ hayatta olanlar, bugün saklanacak delik arıyor” dedi.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ÖZGÜRLÜK ALANI DARALMAMIŞTIR”

Son 16 yılda Türkiye’de hareket alanları daralanların; sadece teröristler, suçlular ve insanların huzuruna kast eden çeteler olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim dönemimizde özgürlükleri kısıtlananlar, yalnızca kendilerine suç işleme özgürlüğü vehmedenler olmuştur. Bunun dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Bundan sonra da özgürlük-güvenlik dengesini azami derecede muhafaza ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

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